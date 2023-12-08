Миллер: Фьюри покорил Америку и стал настоящим чемпионом, а Джошуа избил Энди Руис

Непобеждённый американский боксёр-тяжеловес Джарелл Миллер вызвал на бой британца Энтони Джошуа, припомнив тому протекцию промоутера Эдди Хирна и поражение от Энди Руиса. Миллер также объяснил, почему Тайсон Фьюри может считаться настоящим мировым чемпионом.

«Эй-Джей — дешёвая сучка. Он был под протекцией Эдди Хирна достаточно долго. Пришло время ему вернуться в Америку. Я не расист, наполовину мексиканец, но Энди Руис, которого я называю Тако Белл, надрал ему задницу, и потом он не вернулся. Дай мне шанс нокаутировать тебя в Америке рано или поздно. Ты не можешь стать настоящим чемпионом, если ты приехал в Америку, тебе надрали задницу, а ты уехал и больше не возвращался. Тайсон приехал в Америку, победил и уехал — он настоящий чемпион», — заявил Миллер в интервью Boxing News.

Отметим, что Миллеру, как и Джошуа, предстоит провести бой на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 23 декабря, его соперником станет экс-соперник Александра Усика Даниэль Дюбуа.