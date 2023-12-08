Боец PFL объяснил происхождение прозвищ Чёрная Мамба и Зулу-ирландец

Ирландский боец PFL Франс Мламбо рассказал о том, как у него появились прозвища Чёрная Мамба, которое, как оказалось, придумал Артём Лобов, и Зулу-ирландец. Отметим, что корни Мламбо идут из Южной Африки.

«Когда я только начал карьеру в смешанных единоборствах, мне не были интересны никнеймы, потому что мне кажется, что моё имя классно звучит и я всегда буду Франсом Мламбо. У меня был любительский бой, где я хорошо выступил. Короче, уничтожил парня, а после боя Джон Кавана и Артём Лобов, которые были в моём углу сказали, что я Чёрная Мамба. Хотел бы я этого или нет, прозвище просто прилипло ко мне.

Спустя несколько лет я посетил ЮАР и у меня было интервью, где меня назвали Зулу-ирландцем, и это тоже круто звучит, поэтому забрал себе это прозвище. Для парня, который не хотел никнеймов, у меня есть два, которые очень мне подходят. Горд тем, что я южноафриканец, и когда я прогуливаюсь по Ирландии и слышу южноафриканский акцент — это трогает моё сердце, в то же время я предан Ирландии и разговариваю как ирландец», — сказал Мламбо в интервью Daily Star.

8 декабря Мламбо предстоит провести бой за титул чемпиона PFL Europe против таджикистанца Хуршеда Кахорова.

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