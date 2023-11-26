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Основатель PFL анонсировал два поединка Крис Сайборг в 2024 году

Основатель PFL анонсировал два поединка Крис Сайборг в 2024 году
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Основатель лиги Professional Fighters League (PFL) Донн Дэвис анонсировал два поединка чемпионки Bellator в женском полулегком весе Крис Сайборг в следующем году. По словам функционера, американка подерётся со своей соотечественницей Кайлой Харрисон и бразильянкой Лариссой Пачеко.

«Чемпионы будут драться с чемпионами. Ларисса заслужила этот шанс. Повторюсь, у нас нет другого выбора, кроме как свести чемпионов с чемпионами. Сайборг – чемпионка Bellator. Пачеко – чемпионка PFL. В первую очередь они должны подраться друг с другом. Будет ли Крис драться с Кайлой Харрисон? 100%. Это будет ее второй бой в 2024 году», – приводит слова Дэвиса MMAJunkie.

Ранее стало известно о том, что лига Professional Fighters League выкупила Bellator. В 2024 году PFL проведёт турнир, на котором подерутся чемпионы двух организаций.

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