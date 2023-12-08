Альберт Батыргазиев объяснил, что повлияло на ход боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну

Олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев поделился мнением о поединке между британцем Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну, который состоялся 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Некоторые бойцы и эксперты посчитали, что победителем нужно было признать Нганну.

«Бой Нганну и Фьюри не смотрел, но результат слышал. Тайсон недооценил «смешанника». Недооценка чревата такими последствиями. Как бы повёл себя я? Это всё индивидуально. Чтобы это сказать, мне нужно выйти против бойца MMA», — сказал Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.