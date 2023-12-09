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Гаджимагомедов: МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России. Бывает, зажимают

Гаджимагомедов: МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России. Бывает, зажимают
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Популярный российский боксёр Муслим Гаджимагомедов высказался об отношении Международного олимпийского комитета (МОК) к отечественным спортсменам. По словам Гаджимагомедова, МОК относится к россиянам не совсем с чистой душой.

«Профессиональный бокс всегда был бизнесом. Да, бой Ломаченко и Хейни был очень близким. Я считаю, что Лома был получше, но отдали Дэвину. Но профессиональный бокс всегда относился к бизнесу. В любительском боксе меньше таких моментов, но там есть политика. МОК не совсем с чистой душой относится к сборной России. Бывает, что зажимают наших представителей. Есть свои моменты», — сказал Гаджимагомедов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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