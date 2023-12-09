Гаджимагомедов отреагировал на фразу Уайта, что команда Хабиба может захватить США

Двукратный чемпион мира по боксу Муслим Магомедов прокомментировал фразу генерального директора UFC Даны Уайта, который заявил о том, что команда легендарного российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова из Дагестана может захватить США.

«Он правильно говорит. У них с каждым днем становится всё слабее молодёжь. И если туда пустить парней из зала Хабиба, можно это все захватить. У них таких дерзких пацанов совсем мало осталось. У них более мягкие ребята, такая молодёжь пошла», — сказал Гаджимагомедов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 35-летний Хабиб Нурмагомедов имеет профессиональный рекорд в смешанных единоборствах 29-0. Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории завершил свою бойцовскую карьеру осенью 2020 года.