«Не должно быть в спорте людей, которые унижают спортсменов». Кремлев — о запрете флагов

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв поделился мнением насчёт запрета национальных флагов в спорте.

«Сейчас многие пытаются унижать спортсменов, заставляют отказываться от флагов.

Не должно быть в спорте людей, которые унижают спортсменов. Любой спортивный функционер — обслуживающий персоналиал для спортсменов. Не будет спортсменов, не будет и спорта. Мы должны поменять менталитет. Болельщики идут на спортсменов», – сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее сообщалось, что Кремлёв провёл встречу с Папой Римским Франциском и в своём обращении обозначил тесную связь религии и спорта в современном мире. Кроме того, Умар преподнёс понтифику подарок в виде небольшого ринга.