Кремлев: у нас в боксе медали из настоящего золота, а не железки с ОИ

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался насчёт медалей в боксе. К тому же сообщил, какие медали дают на Олимпийских играх.

«Бюджет женского ЧМ 2024 составит пять миллионов долларов. Почему мы все время повышаем уровень финансирования? Потому что все деньги, которые зарабатывает федерация, должны принадлежать спортсменам. У нас и медали на турнирах из настоящего золота. А на Олимпийских играх дают железки.», – сказал Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее сообщалось, что Кремлёв провёл встречу с Папой Римским Франциском и в своём обращении обозначил тесную связь религии и спорта в современном мире. Кроме того, Умар преподнёс понтифику подарок в виде небольшого ринга.

Отметим, что Кремлёв недавно высказался насчёт запрета национальных флагов в спорте.