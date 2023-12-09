Федерация бокса США вошла в состав IBA, организацию возглавляет Рой Джонс-младший

Федерация бокса США (US Boxing Federation) вошла в состав Международной боксёрской ассоциации (IBA). За это проголосовало более 86% членов ассоциации. Возглавляет новую организацию бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший.

Стоит отметить, что она была создана сразу после того, как основная федерация USA Boxing покинула IBA.

В апреле этого года, американская федерация приняла решение о выходе из IBA, объяснив это тем, что организация не уважает олимпийское движение и не соблюдает требования МОК, отменив решение об отстранении российских и белорусских спортсменов. Кроме того, USA Boxing создали новую организацию «Всемирный бокс» совместно с Великобританией.

Также в состав IBA вернулась Федерация бокса Швейцарии, которая тоже ранее покидала состав организации.