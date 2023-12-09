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«Коррупция, грабеж и воровство». Кремлев призвал уволить Томаса Баха

«Коррупция, грабеж и воровство». Кремлев призвал уволить Томаса Баха
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Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв призвал уволить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах не соответствует должности. Он должен ее покинуть. Кроме коррупции есть воровство и грабеж у спортсменов. Сейчас спортсмена как гладиаторы, как рабы. Деньги за олимпиаду не дают спортсменам, забирают функционеры. Они зарабатывают миллионы долларов, летают первым классом, чартерами, а платит за это олимпийская семья. Чтобы Бах хорошо летал и кушал. А спортсмены живут с клопами. Бах ворует у спортсменов. Я его не боюсь», – передаёт слова Кремлёва с конгресса IBA корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Отметим, что Кремлёв недавно высказался насчёт запрета национальных флагов в спорте.

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