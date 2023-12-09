«Коррупция, грабеж и воровство». Кремлев призвал уволить Томаса Баха

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв призвал уволить президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах не соответствует должности. Он должен ее покинуть. Кроме коррупции есть воровство и грабеж у спортсменов. Сейчас спортсмена как гладиаторы, как рабы. Деньги за олимпиаду не дают спортсменам, забирают функционеры. Они зарабатывают миллионы долларов, летают первым классом, чартерами, а платит за это олимпийская семья. Чтобы Бах хорошо летал и кушал. А спортсмены живут с клопами. Бах ворует у спортсменов. Я его не боюсь», – передаёт слова Кремлёва с конгресса IBA корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Отметим, что Кремлёв недавно высказался насчёт запрета национальных флагов в спорте.