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Эбани Бриджес появилась на взвешивание в откровенном белье

Эбани Бриджес появилась на взвешивание в откровенном белье
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Австралийка Эбани Бриджес (9-1, 4 KO) появилась на взвешивании перед боем с Мийо Йошидой (16-4) в откровенном наряде.

Это уже не первое появление действующей чемпионки IBF в легчайшем весе в откровенном белье на взвешивании перед боем.

Отметим, что Бриджес и Йошида проведут поединок в ночь с 9 на 10 декабря в Сан-Франциско (США). На кону будет стоять титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53.5 кг).

Напомним, что Эбани Бриджес показала на взвешивании — 53,4 кг, а её соперница Йошида — 53,3 кг. Для Бриджес это уже вторая защита титула. Эбани стала обладательницей пояса в марте 2022 года, победив Марию Роман, а уже в прошлом декабре успешно провела первую защиту с Шеннон О’Коннелл, нокаутировав её.

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