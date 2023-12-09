Эбани Бриджес появилась на взвешивание в откровенном белье

Австралийка Эбани Бриджес (9-1, 4 KO) появилась на взвешивании перед боем с Мийо Йошидой (16-4) в откровенном наряде.

Это уже не первое появление действующей чемпионки IBF в легчайшем весе в откровенном белье на взвешивании перед боем.

Отметим, что Бриджес и Йошида проведут поединок в ночь с 9 на 10 декабря в Сан-Франциско (США). На кону будет стоять титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53.5 кг).

Напомним, что Эбани Бриджес показала на взвешивании — 53,4 кг, а её соперница Йошида — 53,3 кг. Для Бриджес это уже вторая защита титула. Эбани стала обладательницей пояса в марте 2022 года, победив Марию Роман, а уже в прошлом декабре успешно провела первую защиту с Шеннон О’Коннелл, нокаутировав её.