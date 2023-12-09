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Лебедев высказался о возможном поединке с Фёдором Емельяненко по правилам бокса

Лебедев высказался о возможном поединке с Фёдором Емельяненко по правилам бокса
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Бывший объединённый чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), российский боксёр Денис Лебедев ответил на вопрос о возможном поединке с прославленным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

«Фёдора Емельяненко я никогда не выберу. Мы можем просто с ним побоксировать. Выставочный бой? Это не в моих правилах. Если будет предложение, от которого я не смогу отказаться, наверное, я его рассмотрю», – сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Сейчас Фёдору 47 лет.

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