Леон Эдвардс: Иан Гарри далёк от борьбы за титул UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс высказался о непобеждённом ирландском проспекте дивизиона Иане Гарри.

«Если говорить о навыках, то он далёк от борьбы за титул. Я желаю ему успехов, но если говорить о его навыках, то он не тот самый парень, о котором я думаю: «Чёрт, мне нужно держаться от него подальше», — приводит слова Эдвардса MMA Fighting.

Иану Гарри 26 лет. Ирландец стал профессионалом в 2017 году и в ноябре 2021-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на UFC 292, Гарри победил единогласным судейским решением американского ветерана Нила Мэгни. Всего на счету ирландца в смешанных единоборствах 17 побед и ни одного поражения.