Британский экс-чемпион: у Энтони Джошуа нет желания стать лучшим

Британский экс-чемпион мира, а ныне аналитик и комментатор Джонни Нельсон высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между соотечественником Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO).

«Я могу ошибаться, но Джошуа выбрал другого тренера и остался в Англии, и это говорит мне о том, что он избегает трудностей. А если он делает это на данном этапе, это говорит мне о том, что у него нет желания стать лучшим и делать всё ради этого. Он просто тянет время до выступления.

Он совершает ту же ошибку, недооценивая человека перед собой. Он сделал это с Руисом. Не нужно ошибаться снова. Это плохой знак для человека, который хочет стать трёхкратным чемпионом мира. Он подсчитывает доходы, и если всё сойдётся, я не удивлюсь, если через год он завершит карьеру», — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.