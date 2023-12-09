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Ислам Махачев назвал свой бой мечты

Ислам Махачев назвал свой бой мечты
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев назвал самый желанный бой на данном этапе своей карьеры.

«Бой мечты — за второй пояс. Это то, что меня на данный момент мотивирует. Идеальное завершение карьеры? Завоевать оба пояса, защитить оба. Это сейчас для меня высшая степень. До 40 лет выступать не буду, может, ещё пару лет», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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