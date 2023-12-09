Марк Петровский досрочно победил Лукаса Брауна на турнире в Дубае

Завершился поединок андеркарда боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA», проходящего в Дубае (ОАЭ).

Непобеждённый российский проспект супертяжёлого веса Марк Петровский (6-0, 4 KO) встретился с бывшим обладателем регулярного титула WBA австралийцем Лукасом Брауном (31-4, 27 KO).

Поединок завершился победой россиянина нокаутом в четвёртом раунде.

Марку Петровскому 24 года. Россиянин является чемпионом мира среди любителей, на ЧМ-2021 в Белграде он завоевал золото в весовой категории свыше 92 кг. Дебютировал в профессионалах в 2022 году и до встречи с Брауном все поединки провёл на территории России.