Евгений Тищенко нокаутировал Леона Харта и стал чемпионом WBA

Завершился соглавный поединок боксёрского турнира «Ночь чемпионов IBA», проходящего в Дубае (ОАЭ).

Олимпийский чемпион и чемпион мира среди любителей россиянин Евгений Тищенко (12-1, 7 KO) встретился в бою за титул WBA в новой весовой категории до 101,6 кг с немцем Леоном Хартом (22-5-1, 13 KO).

Поединок завершился победой Тищенко нокаутом в шестом раунде после удара по корпусу.

Евгению Тищенко 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году и большую часть карьеры провёл в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг). Единственное поражение в карьере потерпел от двукратного претендента на мировые титулы южноафриканца Табисио Мчуну.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира «Ночь чемпионов IBA».