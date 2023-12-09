Евгений Тищенко прокомментировал завоевание титула чемпиона мира

Российский тяжеловес Евгений Тищенко, сегодня, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ) одержавший победу над немцем Леоном Хартом, прокомментировал завоевание титула чемпиона мира по версии WBA в новой весовой категории до 101,6 кг.

«Мечты сбываются. Казалось бы, в очень сложных реалиях я стал сегодня чемпионом мира. Не зря мы работаем, не зря тренируемся. Поэтому верьте в себя, и успех обязательно придёт.

Мне, честно говоря, непросто было. Сильное давление, волнение. Я сильно торопиться в первых раундах. Потом почувствовал, что дистанция большая, и начать чуть сбавлять. И то, что мы искали… Мы видели, что он широко бьёт. В печень много работали… И всё получилось, слава богу», — приводит слова Тищенко пресс-служба Федерации бокса России.