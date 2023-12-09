Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евгений Тищенко прокомментировал завоевание титула чемпиона мира

Евгений Тищенко прокомментировал завоевание титула чемпиона мира
Комментарии

Российский тяжеловес Евгений Тищенко, сегодня, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ) одержавший победу над немцем Леоном Хартом, прокомментировал завоевание титула чемпиона мира по версии WBA в новой весовой категории до 101,6 кг.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Евгений Тищенко (W) - Леон Харт
09 декабря 2023, суббота. 22:55 МСК
Евгений Тищенко
Окончено
KO
Леон Харт

«Мечты сбываются. Казалось бы, в очень сложных реалиях я стал сегодня чемпионом мира. Не зря мы работаем, не зря тренируемся. Поэтому верьте в себя, и успех обязательно придёт.

Мне, честно говоря, непросто было. Сильное давление, волнение. Я сильно торопиться в первых раундах. Потом почувствовал, что дистанция большая, и начать чуть сбавлять. И то, что мы искали… Мы видели, что он широко бьёт. В печень много работали… И всё получилось, слава богу», — приводит слова Тищенко пресс-служба Федерации бокса России.

Материалы по теме
Евгений Тищенко нокаутировал Леона Харта и стал чемпионом мира
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android