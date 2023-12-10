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Хейни победил Прогрейса единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версии WBC

Хейни победил Прогрейса единогласным решением судей и стал чемпионом мира по версии WBC
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В ночь с 9 на 10 декабря проходил боксёрский турнир в Сан-Франциско (США). В его рамках было запланировано сразу четыре титульных поединка. В главном событии вечера сошлись Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) и Девин Хейни (30-0, 15 KO). Они бились за титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Хейни единогласным судейским решением. Благодаря данной победе Девин Хейни стал обладателем титула чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Всего на счету Хейни теперь 31 победа в 31 поединке на профессиональной арене. У Прогрейса — 29 побед и два поражения.

Ранее в одном из боёв сошлись Эбани Бриджес (9-1, 4 KO) и Мийо Йошида (16-4). На кону у девушек стоял титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг). Поединок продлился все 10 раундов и дошёл до судейского решения, по итогам которого все арбитры отдали предпочтение Мийо Йошиде.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Девин Хейни (W) - Реджис Прогрейс
10 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Девин Хейни
Окончено
UD
Реджис Прогрейс
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