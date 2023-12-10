Хирн призвал Райана Гарсию выйти на бой с Девином Хейни

Эдди Хирн, матчмейкер и менеджер Девина Хейни, который накануне победил Реджиса Прогрейса, рассмотрел возможность боя между своим подопечным и Райаном Гарсией, который в декабре оказался сильнее Оскара Дуарте.

«Годами мы гнались за боем с Райаном Гарсией, но никто не хотел драться с Девином Хейни. Когда перед вами есть хороший боец, то все используют оправдание, что бой не окупится и никто не знает, что это за соперник. Но он поехал в Австралию, стал абсолютным чемпионом мира и вернулся. У него были отличные бои — он побеждал Ломаченко, а теперь билеты на его бой были раскуплены в городе, где два десятилетия не было бокса. Кто ещё способен на такое?

Когда ты слишком хорош, то люди пытаются добиться того, чтобы им хорошо заплатили за то, что их побьют. Сейчас люди замечают Девина Хейни, может, даже и Райан Гарсия. Знаете, это был бы большой бой, поэтому если его побьют, то тебе всё равно заплатят», — приводит слова Хирна Bad Left Hook.