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Оскар де ла Хойя призвал к организации боя Хейни и Гарсии

Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного американца Райана Гарсии (24-1, 20 KO), призвал к организации поединка своего подопечного с соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO).

Напомним, сегодня, 10 декабря, Хейни победил единогласным судейским решением соотечественника Реджиса Прогрейса и завоевал титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

«Я буду настаивать на бое Райана Гарсии и Девина Хэйни. Погнали!» — написал де ла Хойя в соцсети X (ранее Twitter).

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.