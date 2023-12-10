Кормье объяснил, почему Ковингтон является исключительным бойцом для MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье считает, что отсутствие природных талантов делает Колби Ковингтона исключительным бойцом, поскольку он выступает без них на элитном уровне.

«Он не самый большой, быстрый и сильный. Однако он побеждает. Благодаря своим способностям он стал двукратным чемпионом NCAA, он был временным чемпионом UFC, дважды боролся за титул и сделает это ещё раз. Но, говоря о Колби Ковингтоне, ничего не бросается в глаза.

У него есть кардио, но это достигается тяжёлой работой. Он не собирается прыгать выше всех или бежать быстрее всех. Однако он многого добился. Это безумие! Мы видели не так уж и много людей, достигших того же, что и Колби Ковингтон», — сказал Кормье в подкасте Джо Рогана.