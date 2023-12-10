Шавкат Рахмонов объяснил, почему его бои не доходят до решения

Непобеждённый проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов объяснил, почему все его бои заканчиваются досрочно.

«Почему все мои бои заканчиваются досрочно? Не знаю, наверное, потому что я хорош везде, в стойке и на земле.

Конечно, настрой является одной из главных вещей. Главное для меня – победить. И да, каждый раз я настраиваюсь на финиш. Почему это не получается у других бойцов? Они не идут на риски и выкладываются до конца», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу Morning Kombat.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на UFC 285 в марте Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила.