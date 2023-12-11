Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рикки Хаттон сказал, кто победит в бою Джошуа — Валлин

Рикки Хаттон сказал, кто победит в бою Джошуа — Валлин
Комментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, именитый британец Рикки Хаттон высказался о предстоящем поединке соотечественника Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и шведа Отто Валлина (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это отличный бой для Эй Джея. Валлин – жёсткий соперник, и это то, что нужно Джошуа, если он собирается встречаться с Уайлдером и Фьюри.

Валлин проигрывал всего один раз, и это было поражение по очкам от Фьюри, однако он доставил Тайсону немало проблем. Валлин хочет реванша, и он попытается заявить о себе, но я не думаю, что он побьёт Эй Джея. Джошуа окажется слишком сильным для него и остановит его в поздних раундах», — приводит слова Хаттона British Boxing News.

Материалы по теме
«Нокаут в первом раунде». Фроч дал жёсткий прогноз на бой Уайлдер — Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android