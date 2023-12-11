Рикки Хаттон сказал, кто победит в бою Джошуа — Валлин

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, именитый британец Рикки Хаттон высказался о предстоящем поединке соотечественника Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и шведа Отто Валлина (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это отличный бой для Эй Джея. Валлин – жёсткий соперник, и это то, что нужно Джошуа, если он собирается встречаться с Уайлдером и Фьюри.

Валлин проигрывал всего один раз, и это было поражение по очкам от Фьюри, однако он доставил Тайсону немало проблем. Валлин хочет реванша, и он попытается заявить о себе, но я не думаю, что он побьёт Эй Джея. Джошуа окажется слишком сильным для него и остановит его в поздних раундах», — приводит слова Хаттона British Boxing News.