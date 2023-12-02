«Нокаут в первом раунде». Фроч дал жёсткий прогноз на бой Уайлдер — Джошуа

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч дал прогноз на потенциальный мегафайт в супертяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO).

«Деонтей Уайлдер нокаутирует его [Джошуа] в первом раунде, я всегда это говорил. Уайлдер бросится на него в первом раунде, потому что Эй Джей не уверен в себе и боится собственной тени. Уайлдер выбросит бомбу, и она приземлится на подбородок. Эй Джей упадёт и не сможет подняться. Да он и не захочет этого делать», — сказал Фроч в интервью YouTube-каналу Gambling Zone.

Напомним, Уайлдер и Джошуа выступят в рамках одного шоу, которое состоится 23 декабря в Саудовской Аравии. Соперником американца станет новозеландец Джозеф Паркер, британец разделит ринг со шведом Отто Валлином.