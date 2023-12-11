Владимир Мышев оценил перспективы Егорова в случае победы над Джо Джонсом

Российский боксёр, комментатор и ведущий Владимир Мышев оценил перспективы Алексея Егорова, который 16 декабря в Москве проведёт бой с Джо Джонсом в рамках матчевой встречи «Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

«Алексей Егоров — это один из лучших боксёров в России в первом тяжёлом весе. Но называть его лучшим у меня не повернётся язык. После победы Сослана Асбарова над Алексеем Папиным я бы назвал главным претендентом на это место как раз Сослана. Думаю, он заслуживает быть первым номером. Об этом нам и говорит рейтинг BoxRec. Я с большим интересом ожидаю бой Егорова 16 декабря во время матчевой встречи Россия — США. Мне очень интересно посмотреть, в какой он сейчас форме.

Изначально планировался очень ожидаемый и интересный для меня поединок Егорова и Тищенко. И сейчас Егоров, чтобы подтвердить свои слова, сказанные против срыва боя, должен продемонстрировать просто потрясающее выступление, чтобы подтвердить звание одного из лучших боксёров в нашей стране в первом тяжёлом весе. Планирую посетить мероприятие в «Международном центре бокса». Повторюсь, мне очень интересно посмотреть на форму Егорова. То, что мы видели в поединке с Арсеном Гуламиряном… Это далеко от того, на что способен Алексей Егоров. И на основании встречи 16 декабря можно сделать определённые выводы о кондициях и перспективах Егорова. И уже потом рассуждать о шансах в бою с Асбаровым», — сказал Мышев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.