Костя Цзю: Никита и Тим никогда не подерутся между собой! Это им объяснено

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Международного боксёрского Зала славы Костя Цзю ответил на вопрос о гипотетическом поединке между своими сыновьями и действующими профессионалами Никитой и Тимом.

«Никогда! Никогда они не подерутся между с собой. Это было определено с рождения. Они это сами знают. Никогда даже речь не пойдёт о том, что они выйдут друг против друга. Зачем? Доказать?

У них есть папа, мама, бабушка, дедушка. Нам что делать? Какой выбор вы нас заставляете делать? Ваши профессиональные амбиции? Засуньте их… И это им объяснено», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.