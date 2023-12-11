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Костя Цзю: Никита и Тим никогда не подерутся между собой! Это им объяснено

Костя Цзю: Никита и Тим никогда не подерутся между собой! Это им объяснено
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Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Международного боксёрского Зала славы Костя Цзю ответил на вопрос о гипотетическом поединке между своими сыновьями и действующими профессионалами Никитой и Тимом.

«Никогда! Никогда они не подерутся между с собой. Это было определено с рождения. Они это сами знают. Никогда даже речь не пойдёт о том, что они выйдут друг против друга. Зачем? Доказать?

У них есть папа, мама, бабушка, дедушка. Нам что делать? Какой выбор вы нас заставляете делать? Ваши профессиональные амбиции? Засуньте их… И это им объяснено», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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