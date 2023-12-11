Костя Цзю рассказал о профессиональных планах Тимофея и Никиты

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Международного боксёрского Зала славы Костя Цзю высказался о предстоящих выступлениях своих сыновей и бойцов первого среднего веса (до 69,9 кг) Тимофея и Никиты.

«Тимофей готовится. Сроки, соперник и место пока неизвестны. Наверняка это будет в Америке ориентировочно в конце февраля или в начале марта. Мы планируем, чтобы и Никита выступил в одном шоу с Тимофеем», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Тим Цзю победил единогласным решением американца Брайана Мендосу, проведя первую защиту титула WBO. Никита Цзю в ноябре стал чемпионом Австралии, досрочно остановив Дилана Биггса.