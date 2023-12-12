Пантожа: Ройвал заслуживает боя за пояс, мне нужно быть осторожным

Бразильский боец Александр Пантожа, являющийся чемпионом в наилегчайшем весе UFC, высказался по поводу предстоящего поединка с американцем Брэндоном Ройвалом.

«Ройвал определенно заслуживает боя за пояс. Этот парень одержал несколько громких побед, нокаутировал Матеуса Николау, феноменального бойца из Бразилии. Победил Мэтта Шнелла, Рожерио Бонторина.

Брэндон дрался со всеми бойцами в топ-10, так что он заслужил этот шанс. Ройвал – очень серьёзный парень, и он хочет получить то, что есть у меня, так что мне нужно быть осторожным.

Я заработаю много денег на этом бое и намерен заслужить свои проценты с продаж PPV, так что устрою очень хорошее шоу для всех зрителей», – приводит слова Пантожи MMA Fighting.

Пантожа и Ройвал сразятся в рамках турнира UFC 296, который пройдёт 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Соперники уже встречались ранее на турнире UFC on ESPN в августе 2021 года. Тогда сильнее оказался Пантожа, который выиграл бой с помощью удушения сзади во втором раунде.