Туиваса встретится с Тыбурой на UFC 298
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Австралийский боец Тай Туиваса проведёт свой следующий поединок с представителем Польши Мартином Тыбурой на турнире UFC 298 18 февраля в Анахайме.
Свой последний бой Туиваса провёл в сентябре с Александром Волковым. Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.
Тыбура в июле этого года уступил британцу Тому Аспиналлу. Стоит отметить, что поляк также проигрывал Волкову. Это произошло в 2021 году.
В настоящий момент Тай Туиваса и Марчин Тыбура занимают девятую и десятую строчку соответственно в рейтинге тяжёлого дивизиона UFC.
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