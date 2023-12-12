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Туиваса встретится с Тыбурой на UFC 298

Туиваса встретится с Тыбурой на UFC 298
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Австралийский боец Тай Туиваса проведёт свой следующий поединок с представителем Польши Мартином Тыбурой на турнире UFC 298 18 февраля в Анахайме.

Свой последний бой Туиваса провёл в сентябре с Александром Волковым. Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

Тыбура в июле этого года уступил британцу Тому Аспиналлу. Стоит отметить, что поляк также проигрывал Волкову. Это произошло в 2021 году.

В настоящий момент Тай Туиваса и Марчин Тыбура занимают девятую и десятую строчку соответственно в рейтинге тяжёлого дивизиона UFC.

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