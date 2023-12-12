Туиваса встретится с Тыбурой на UFC 298

Австралийский боец Тай Туиваса проведёт свой следующий поединок с представителем Польши Мартином Тыбурой на турнире UFC 298 18 февраля в Анахайме.

Свой последний бой Туиваса провёл в сентябре с Александром Волковым. Поединок продлился два раунда и завершился победой российского бойца удушающим приёмом.

Тыбура в июле этого года уступил британцу Тому Аспиналлу. Стоит отметить, что поляк также проигрывал Волкову. Это произошло в 2021 году.

В настоящий момент Тай Туиваса и Марчин Тыбура занимают девятую и десятую строчку соответственно в рейтинге тяжёлого дивизиона UFC.