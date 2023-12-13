«Есть опасность, что наши не доберутся до Олимпиады». Е. Тищенко — о допуске россиян к ОИ

Российский тяжеловес Евгений Тищенко, завоевавший титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг, выразил опасение по поводу того, что российские спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде.

«По-моему там очень много проблем с допуском россиян на Олимпийские игры, по многим видам спорта квалификации уже прошли. Наши ребята могут просто не завоевать лицензию. Надеюсь, что боксёры смогут добраться и показать результат, у нас ещё два мировых отборочных турнира. Все будут понимать, что это русские атлеты, даже несмотря на нейтральный флаг. Мне кажется, очень маленькая вероятность того, что сборная России вообще доберётся до Олимпиады», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.