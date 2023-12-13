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Источник: Дарья Железнякова готовится дебютировать в UFC в марте

Источник: Дарья Железнякова готовится дебютировать в UFC в марте
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Российский боец смешанного стиля Дарья Железнякова дебютирует в промоушене UFC на турнире, который состоится 24 марта, сообщает ESPN Deportes.

Соперницей россиянки станет 34-летняя представительница Мексики Монсеррат Рендон (5-0). Для неё это будет второе выступление в UFC, в сентябре на UFC Fight Night 228 она одержала победу раздельным решением.

Дарье Железняковой 27 лет. Россиянка дебютировала как профессионал в 2019 году и провела в общей сложности девять боёв, одержав восемь побед (пять – досрочных) и потерпев одно поражение от непобеждённой британки Мелиссы Диксон, в своём последнем бою одолевшей ещё одну представительницу России — Ирину Алексееву.

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