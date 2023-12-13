Уайлдер: я всегда считал Энтони Джошуа ментально слабым

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о звёздном соседе по дивизиону британце Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Я всегда считал Джошуа ментально слабым. Если вы вернётесь к моим старым интервью, то услышите это, я всегда считал, что ему не хватает жёсткости, особенно когда дело доходит до меня. Уже есть информация о том, почему бой не состоялся, он попросил $ 50 млн.

Надеюсь, он усвоил уроки, всё проанализировал и сделал выводы, чтобы, когда мы встретимся, у него были мотивация и уверенность сделать то, что он должен сделать», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Уайлдер и Джошуа выступят в рамках одного шоу, которое состоится 23 декабря в Саудовской Аравии. Соперником американца станет новозеландец Джозеф Паркер, британец разделит ринг со шведом Отто Валлином.