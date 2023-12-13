Хейни опередил Бетербиева в рейтинге P4P от ESPN

Издание ESPN обновило рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Первая часть списка осталась неизменной, во второй произошли перестановки.
Новый чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Девин Хейни, победивший на минувших выходных соотечественника Реджиса Прогрейса, поднялся на шестое место, опередив российского полутяжеловеса Артура Бетербиева.
Непобеждённый чемпион в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис поменялся местами с соотечественником Шакуром Стивенсоном.
ESPN. Рейтинг Pound-For-Pound:
1. Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO), США;
2. Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), Япония;
3. Александр Усик (21-0, 14 KO), Украина;
4. Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO), Мексика;
5. Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), Россия;
6. Девин Хейни (31-0, 15 KO), США;
7. Артур Бетербиев (19-0, 19 KO), Россия;
8. Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO), США;
9. Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO), США;
10. Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO), Великобритания.