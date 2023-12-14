Теофимо Лопес назвал легковеса, способного победить Джервонту Дэвиса

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес назвал единственного бойца лёгкого веса (до 61,2 кг), который, по его мнению, способен победить звёздного нокаутёра Джервонту Дэвиса (29-0, 27 KO).

«В лёгком весе Танк побеждает всех парней. Единственный, кто бросил бы ему вызов, это Шакур. Шакур Стивенсон бросил бы ему вызов. Потому что у Шакура есть техника, которая заставляет думать. Танк дерётся с бойцами второго и третьего сорта. Райан [Гарсия] лучший в социальных сетях, но не в ринге, и мы все это знаем», — сказал Лопес в интервью JAXXXSON PODCAST.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в конце апреля, Дэвис нокаутировал в седьмом раунде звёздного соотечественника Райана Гарсию, нанеся ему первое поражение в карьере.