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Состоялось взвешивание Шлеменко и Илича на RCC 17

Состоялось взвешивание Шлеменко и Илича на RCC 17
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Стали известны результаты взвешивания участников главного боя RCC 17 Александра Шлеменко и Александра Илича. Вес Илича составил 84,05 кг, вес Шлеменко — 84,25 кг.

Турнир RCC 17, главным боем которого должен стать поединок Александра Шлеменко и Александра Илича, пройдёт 15 декабря на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Помимо встречи Шлеменко — Илич в ходе турнира состоится бой между Алексеем Олейником и бразильцем Фернандо Родригесом, а также ещё 11 поединков.

Турнир начнётся в 15:00 по московскому времени, старт основного карда назначен на 18:30 мск. На «Чемпионате» будет проводиться онлайн-трансляция RCC 17, в которой планируется осветить все главные события турнира в Екатеринбурге 15 декабря.

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