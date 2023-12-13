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RCC 17: Александр Шлеменко – Александр Илич, Алексей Олейник – Фернандо Родригес, дата, время, где смотреть, полный кард

Шлеменко хочет избить Джокера, у Олейника новый грозный соперник. Где смотреть RCC 17
Сергей Сорокин
RCC 17: вся информация о турнире
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На главном турнире декабря проблем с топовыми противостояниями не будет.

Дата и время турнира RCC 17

15 декабря на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге состоится грандиозный турнир RCC 17. В соглавном событии вечера выступит легендарный россиянин Алексей Олейник. Изначально его соперником должен был стать Оли Томпсон, но из-за проблем с визой тот не сможет выйти в клетку. Вместо него будет драться бразилец Фернандо Родригес. А в главном поединке сойдутся в реванше Александр Шлеменко и Александр Илич. Россиянин горит желанием поквитаться за поражение в первом бою.

Турнир стартует в 15:00 мск. Старт основного карда – в 18:30 мск.

Прямая трансляция боя Александр Шлеменко – Александр Илич

Прямой эфир можно будет увидеть на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все главные события турнира.

Полный кард турнира RCC 17

Александр Шлеменко – Александр Илич;
Фернандо Родригес – Алексей Олейник;
Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;
Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;
Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;
Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг;
Артур Зайнуков – Али Кабдулла;
Эдуард Сайк – TBA, профессиональный кикбоксинг;
Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;
Дмитрий Киреев – Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг;
Александр Васильев – Артур Пронин;
Мансур Дадаев – Тьяго Силва;
Николай Коваленко – Сергей Брютов.

Материалы о турнире RCC 17

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Прогноз на бой Александр Шлеменко – Александр Илич

Известный российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов поделился мнением по поводу предстоящего реванша.

«Я смотрел первый бой. И думаю, что во втором поединке будет то же самое. Скажу, что Илич неудобен для Шлеменко, он взрывной и нестандартный. Если Иличу интересна будет эта победа, он её заберёт без особого труда», — сказал Вагабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Также о поединке высказался российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин.

«Хорошее противостояние. Думаю, оно, конечно, нужнее Александру Палычу Шлеменко, нежели Александру Иличу. Для меня как для зрителя это, безусловно, интересное противостояние. Хочу посмотреть на этот реванш. Думаю, Шлеменко подойдёт к этому бою в хороших кондициях, и это будет яркое противостояние.

В первом бою, возможно, был лаки-панч, поэтому реванш необходим, чтобы все вопросы были закрыты. Если бой продлится всю дистанцию, то я склоняюсь к тому, что Шлеменко заберёт победу. Чёткого прогноза дать не могу, потому что не знаю, в какой они форме. Одно понятно, что нас ждёт принципиальное противостояние», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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