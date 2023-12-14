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Стали известны результаты взвешивания Олейника и Родригеса на RCC 17

Стали известны результаты взвешивания Олейника и Родригеса на RCC 17
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В Екатеринбурге состоялось взвешивание участников одного из главных поединков RCC 17 Алексея Олейника и бразильского бойца Фернандо Родригеса. Вес Олейника составил 114,05 кг, вес Родригеса — 115,45 кг.

Турнир RCC 17, главными боями которого должны стать поединки Александра Шлеменко с Александром Иличем и Алексея Олейника с Фернандо Родригесом, пройдёт 15 декабря на арене екатеринбургского КРК «Уралец». Помимо этих боёв, в карде турнира запланированы ещё 11 поединков.

Начало турнира назначено на 15:00 по московскому времени, старт основного карда планируется в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию RCC 17, в которой будут освещены все главные события турнира в Екатеринбурге 15 декабря.

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