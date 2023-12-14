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Шлеменко отреагировал на задержку взвешивания перед боем с Иличем

Шлеменко отреагировал на задержку взвешивания перед боем с Иличем
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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о задержке взвешивания перед боем с сербским спортсменом Александром Иличем.

«Не то, что бы мне подпортили настроение. Но я не понимаю, если есть два соперника, чего мы ждём. Мы оба здесь. Оба встали, увидели вес. В чем проблема?», — передает слова Шмеленко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

15 декабря на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17. В главном поединке сойдутся в реванше Александр Шлеменко и Александр Илич.

Первый бой проходил в августе 2022 года. Тогда Илич нокаутировал Шлеменко за 21 секунду.

Также на турнире RCC 17 соглавным событием вечера станет бой россиянина Алексея Олейника. Изначально его соперником должен был стать Оли Томпсон, но из-за проблем с визой тот не сможет выйти в клетку. Вместо него будет драться бразилец Фернандо Родригес.

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