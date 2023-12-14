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«Если соединить две «Тойоты», «Мерседес» не получится». Олейник — о борьбе UFC и PFL

«Если соединить две «Тойоты», «Мерседес» не получится». Олейник — о борьбе UFC и PFL
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Бывший боец UFC Алексей Олейник, ныне выступающий в промоушене PFL, высказался о возможном объединении крупнейших организаций и заявил, что их слияние не приведёт к видимому прогрессу.

«В ближайшем времени PFL – не конкурент. Пока они не придумают суперинтересный формат. Если они его сделают на уровне Pride, который потом UFC выкупила и закрыла… Но пока рано об этом говорить. PFL – не конкурент UFC. Если соединить две «Тойоты», «Мерседес» не получится. Это тоже хорошие машины, но другого формата. Чтобы изменить ситуацию, нужно что-то поменять», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На профессиональной арене Олейник провёл 78 поединков, в которых одержал 60 побед.

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