Полные результаты взвешивания участников турнира RCC 17

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17. Сегодня, 14 декабря, завершилась церемония взвешивания, посвящённая предстоящему ивенту.
Результаты взвешивания турнира RCC 17:
1-я пара, 3 р. по 5 мин., 93 кг | Профессиональный ММА
93,35 кг | Коваленко Николай (7-2), Екатеринбург, Россия
92,80 кг | Брютов Сергей (4-0), Новокузнецк, Россия
2-я пара, 3 р. по 5 мин., 70,3 кг | Профессиональный ММА
70,80 кг | Дадаев Мансур (5-0), Екатеринбург, Россия
70,50 кг | Тьяго Сильва (24-14), Рио де Жанейро, Бразилия
3-я пара, 3 р. по 5 мин., до 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,25 кг | Васильев Александр (10-2-1), Екатеринбург, Россия
77,30 кг | Пронин Артур (19-7), Москва, Россия
4-я пара, 3 р. по 3 мин., до 70,3 кг | Профессиональный кикбоксинг
70,80 кг | Киреев Дмитрий (3-0-1), Омск, Россия
70,70 кг | Скворцов Александр (20-12-1), Нижний Новгород, Россия
5-я пара, 3 р. по 5 мин., 70,3 кг | Профессиональный ММА
70,75 кг | Зайнуков Артур (14-4), Махачкала, Россия
70,55 кг | Кабудула Али (9-1-1), Астана, Казахстан
6-я пара, 3 р. по 3 мин., свыше 95 кг | Профессиональный кикбоксинг
115,15 кг | Солдаткин Александр (дебют), Тольяти, Россия
113,75 кг | Романов Иван (дебют), Тюмень, Россия
7-я пара, 3 р. по 5 мин., 77,1 кг | Профессиональный ММА
77,45 кг | Хамзин Ильяс (12-3), Екатеринбург, Россия
76,80 кг | Сильва Леонардо (10-3), Шапеко, Бразилия
8-я пара, 5 р. по 3 мин., 77,1 кг | Профессиональный кикбоксинг
77,50 кг | Сайк Эдуард (7-0), Екатеринбург, Россия
77,30 кг | Константин Русу (25-4-1), Кишинев, Молдова
9-я пара, 3 р. по 5 мин., до 93 кг | Профессиональный ММА
93,20 кг | Михаил Рагозин (21-6), Екатеринбург, Россия
93,35 кг | Селиверстов Владимир (14-6), Сызрань, Россия
10-я пара, 3 р. по 3 мин., свыше 95 кг | Профессиональный кикбоксинг
113,10 кг | Веселкин Сергей (14-3), Москва, Россия
109,25 кг | Баратов Хасанхон (9-3), Ташкент, Узбекистан
11-я пара, 3 р. по 5 мин., 93+ кг | Профессиональный ММА
114,05 кг | Олейник Алексей (60-18-1), Москва, Россия
115,45 кг | Родригес Фернандо (13-8), Сан-Паулу, Бразилия
12-я пара, 3 р. по 5 мин., до 77.1 кг | Профессиональный ММА
79,80 кг | Алексахин Николай (28-7), Брянск, Россия
79,55 кг | Алибеков Магомедсайгид (14-3), Махачкала, Россия
13-я пара, 3 р. по 5 мин., до 100 кг | Профессиональный ММА
99,5 кг | Бакытжанулы Асылжан (15-4-1), Алматы, Казахстан
99,1 кг | Гришин Максим (30-10-2), Грозный, Россия
14-я пара, 3 р. по 5 мин., до 83,9 кг | Профессиональный ММА
84,25 кг | Шлеменко Александр (63-15-1), Омск, Россия
84,05 кг | Илич Александр (15-5), Белград, Сербия