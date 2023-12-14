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Шлеменко: Илич должен поблагодарить меня за то, что у него увеличился гонорар

Шлеменко: Илич должен поблагодарить меня за то, что у него увеличился гонорар
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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался по поводу гонорара своего соперника Александра Илича.

«Илич должен поблагодарить меня за то, что у него увеличился гонорар. Потому что такой гонорар он получает благодаря мне. И первый, и второй раз. Хейтеры сейчас скажут: «Как так? Ты много на себя берешь!» Но я говорю, как есть. Если гонорар Илича вырос, мой остался таким, каким был за первый поединок», – приводит слова Шлеменко Metaratings.

Напомним, Шлеменко и Илич встретятся в октагоне во второй раз. В первом поединке Иличу удалось завершить бой досрочно, отправив Шлеменко в нокаут на 22-й секунде первого раунда.

Всего на счету Илича 20 боёв в профессиональной карьере, в которых он одержал 15 побед. В свою очередь, у более опытного Шлеменко в активе 79 поединков, 62 он завершил победами, 44 из которых являлись досрочными.

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