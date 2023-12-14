Хабиб Нурмагомедов выбрал матч для посещения Лиги чемпионов

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился с подписчиками свежими фотографиями. Прославленный боец показал, как посетил матч Лиги чемпионов. Из состоявшихся 13 декабря игр Хабиб выбрал противостояние ««Боруссии» и «Пари Сен-Жермен», которое проходило в Дортмунде.

«Лига чемпионов. Дортмунд», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, матч завершился со счётом 1:1. После шести туров группового этапа «Боруссия» набрала 11 очков и в итоге заняла первое место в группе F. Французский клуб занял второе место, по дополнительным показателям опередив «Милан». Таким образом, парижане сыграют в плей-офф турнира.

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