Ковингтон: в пяти раундах Усман победил бы Чимаева

Колби Ковингтон, которому предстоит встретиться с Леоном Эдвардсом на UFC 296, высказался о бое, который провели Камару Усман и Хамазат Чимаев в октябре 2023 года.

«Думал, что он победит Чимаева. Усман бил его и, думаю, что уронил. Чимаев боялся поймать удар и сам ни разу не ударил Усмана, знаете. Посмотрите на долетевшие сильные удары. Если бой был бы из пяти раундов, то Усман его уничтожил бы. Он бы прикончил его в чемпионских раундах. Я считал, что он неплохо смотрелся. Он вышел на бой с уведомлением за четыре-пять дней, в весовой категории, в которой никогда не дрался, и считаю, что он победил», — приводит слова Ковингтона с пресс-конференции UFC 296 MMAJunkie.

Отметим, что у Чимаева нет поражений в профессиональной карьере. Бой против Усмана закончился победой Хамзата согласно раздельному судейскому решению.