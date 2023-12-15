Хирн опроверг новость о бое Джошуа и Уайлдера, дав понять, в каком случае он состоится

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал новость, согласно которой британец Энтони Джошуа и американец Деонтей Уайлдер заключили контракт на бой. Ранее об этом сообщило издание ESPN US. Говорилось, что поединок может пройти 9 марта 2024 года.

«Ничего не подписано. Сейчас мы сосредоточены на бое с Валлином, и о бое с Уайлдером пока можно забыть. Но, конечно, как я уже говорил ранее, мы стремимся к организации этого боя. Убеждён, если мы выиграем в следующую субботу, поединок [с Уайлдером] состоится. Но в настоящий момент ничего не подписано», – сказал Хирн на канале Boxing News в YouTube.

Напомним, бой Джошуа и шведа Отто Валлина состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Джошуа отрабатывает удары на матрасе: