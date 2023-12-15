Штырков: перенесли бой с Минеевым по правилам ММА, но до него хочу подраться дважды

Мастер смешанных единоборств Иван Штырков, который в ноябре провёл бой по правилам кикбоксинга против прославленного российского бойца Владимира Минеева, рассказал о восстановлении от полученных травм и о планах на предстоящий год. Штырков также обозначил приблизительные сроки боя с Минеевым по правилам ММА.

«Восстановление после боя с Минеевым? Всё хорошо, мелкие травмы зажили, больше ничего такого. Настраиваемся на новый год, вливаемся потихоньку в тренировочный процесс, всё хорошо. Мы на декабрь перенесли бой с Минеевым по ММА, хочу до этого подраться минимум два раза», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На счету Штыркова в смешанных единоборствах 25 поединков, 22 из которых он завершил победами.