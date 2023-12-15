Пётр Ян: Конор Макгрегор — интересный, положительный человек

Боец бойцовского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян прокомментировал встречу с ирландцем Конором Макгрегором, которая состоялась на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ).

«Так получилось, что мы пересеклись с Конором, нам устроили стердаун, чтобы поднять внимание к турниру, немножко повеселить. Впечатления от Конора нормальные, положительные. Интересный, энергичный человек. Говорили обо всём, немного о жизни, о личном, о проходящем турнире», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.