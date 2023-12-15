Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян: Конор Макгрегор — интересный, положительный человек

Пётр Ян: Конор Макгрегор — интересный, положительный человек
Аудио-версия:
Комментарии

Боец бойцовского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян прокомментировал встречу с ирландцем Конором Макгрегором, которая состоялась на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ).

«Так получилось, что мы пересеклись с Конором, нам устроили стердаун, чтобы поднять внимание к турниру, немножко повеселить. Впечатления от Конора нормальные, положительные. Интересный, энергичный человек. Говорили обо всём, немного о жизни, о личном, о проходящем турнире», – передаёт слова Петра Яна корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

Материалы по теме
Видео
Пётр Ян исполнил желание мальчика-инвалида
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android