Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян пообщался с мальчиком-инвалидом и исполнил его желание.

Пётр Ян исполнил желание мальчика-инвалида:

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

Отметим, что чемпионский титул в американском промоушене UFC был завоёван Яном в конце октября 2021 года. На сегодняшний день на счету Яна три поражения подряд в UFC. Остаётся неизвестным, с кем Пётр проведёт следующий поединок, потому что он ещё не анонсирован.