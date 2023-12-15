Марина Мохнаткина: российский флаг придаёт силу, это приятно

Российский боец смешанного стиля Марина Мохнаткина прокомментировала выступление с российским флагом на турнирах.

«Российский флаг? В прошлом году выступали под нейтральным флагом, нельзя было даже его транслировать где-то, даже на трусах. Просто был значок PFL, все выходили с флагами, а нас даже не представляли, что мы из России. Сейчас разрешили флаги, это придаёт силу, это безусловно приятно», – сказала Мохнаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что Мохнаткина в последнем бою в промоушене PFL проиграла бразильянке Лариссе Пачеко. Этот бой стал для Мохнаткиной седьмым в промоушене PFL и 15-м в смешанных единоборствах. На счету Марины 11 побед в MMA, последняя из которых была добыта в бою с американкой Эмбер Либрок на PFL 8 в конце августа. Мохнаткина завершила поединок сабмишеном в начале первого раунда.