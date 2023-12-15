Илич — после поражения от Шлеменко: остановка была ранней, нам стоит провести трилогию

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич после поражения в поединке с россиянином Александром Шлеменко техническим нокаутом высказал мнение, что судья рано остановил бой.

«Я считаю, что Шлеменко победил честно, но, возможно, остановка была немного ранней. Возможно, нам стоит провести трилогию. Я жду контракт от RCC», — сказал Илич сразу после боя.

Напомним, это вторая встреча между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.

Отметим, что противостояние Шлеменко и Илича стало главным боем вечера на турнире RCC 17, который сегодня, 15 декабря, проходил в Екатеринбурге.

После победы над сербом Шлеменко крикнул: «Русские, вперёд».